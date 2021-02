Sanremo 2021 | test positivo al Covid per Conficconi Extraliscio

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - Mancano poco meno di due settimane al festival maregistra il primonel cast. All'arrivo al Teatro Ariston, uno dei membri della band degli, Moreno, detto il Biondo, è risultatoal tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare in teatro per le prove, come da protocollo sanitario anti-. La notizia, anticipata dal sito del Secono XIX, è stata confermata all'Adnkronos da ambienti del festival. Per la band, che è in gara al festival, è scattato l'isolamento in attesa che il componente risultatovenga sottoposto al tampone molecolare. Se venisse confermata la positività, la band potrebbe comunque sperare di partecipare al festival se, dopo dieci giorni di quarantena, il tampone ...

17 feb 2021 - L'artista, risultato positivo al tampone per il Covid-19, e gli altri membri della band dovranno osservare il periodo di quarantena.