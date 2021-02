Salva due escursionisti che stavano violando il lockdown ma cade e riporta serie fratture vertebrali

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio la vita di Chris Lewis, un volontario del Patterdale Mountain Rescue Team che si occupa di recuperarein difficoltà, è cambiata per sempre. Il 60enne è stato chiamato a intervenire nella zona del Lake District, Gran Bretagna, dove un uomo di 47 anni di Leicester stava campeggiando insieme a un amico di Liverpool. Chris faceva parte della quadra di recupero necessaria perché i due campeggiatoririscontrando difficoltà. All’improvviso, il 60enne è caduto per oltre 500 piedindoe ferite al volto. I due campeggiatoriper altrole regole del: “Dovete stare nelle vostre case”, ha detto Mike Blakey, un altro membro del team di ...

Il Fatto Quotidiano

