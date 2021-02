Ragazzo ucciso a Formia, choc anche a Casapulla: “Scossi e addolorati” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoCasapulla (Ce) – E’ stato uno choc per la piccola comunità di Casapulla (Caserta) aver appreso che un giovane concittadino, di appena 17 anni, è stato fermato con la grave accusa di aver accoltellato e ucciso un coetaneo durante una lite avvenuta ieri, martedì grasso, a Formia (Latina). Un sentimento bene espresso dal sindaco del comune casertano – di 8500 abitanti – Renzo Lillo. “Nessuno a Casapulla poteva immaginare una cosa del genere – dice Lillo – siamo una comunità tranquilla, in cui ci conosciamo tutti, e in cui non si sono mai verificati simili episodi di violenza tra adolescenti. Conosco il papà del Ragazzo, è un operatore ecologico che lavora nel nostro comune; a lui e alla moglie va la mia vicinanza per il momento terribile che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minuto(Ce) – E’ stato unoper la piccola comunità di(Caserta) aver appreso che un giovane concittadino, di appena 17 anni, è stato fermato con la grave accusa di aver accoltellato eun coetaneo durante una lite avvenuta ieri, martedì grasso, a(Latina). Un sentimento bene espresso dal sindaco del comune casertano – di 8500 abitanti – Renzo Lillo. “Nessuno apoteva immaginare una cosa del genere – dice Lillo – siamo una comunità tranquilla, in cui ci conosciamo tutti, e in cui non si sono mai verificati simili episodi di violenza tra adolescenti. Conosco il papà del, è un operatore ecologico che lavora nel nostro comune; a lui e alla moglie va la mia vicinanza per il momento terribile che ...

