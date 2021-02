Quando smettere di rosicare per le relazioni degli altri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quando vedo le coppie innamorate sui social mi scatta spesso quel leggero “sbrattino”, dovuto soprattutto al fatto che le foto che postano sono brutte e le caption ancora peggio. Si promuovono e raccontano male, penso io, e più che fidanzarmi ho voglia di farmi esplodere come un petardo. Altre volte, però, le coppie non solo azzeccano la rispettiva palette cromatica in ogni foto, ma hanno senso dell’umorismo, fanno gite romantiche fuori porta, il bene che si vogliono lo percepisci e duole ammettere che non sembra fare così schifo. Eppure li detesti lo stesso. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quando vedo le coppie innamorate sui social mi scatta spesso quel leggero “sbrattino”, dovuto soprattutto al fatto che le foto che postano sono brutte e le caption ancora peggio. Si promuovono e raccontano male, penso io, e più che fidanzarmi ho voglia di farmi esplodere come un petardo. Altre volte, però, le coppie non solo azzeccano la rispettiva palette cromatica in ogni foto, ma hanno senso dell’umorismo, fanno gite romantiche fuori porta, il bene che si vogliono lo percepisci e duole ammettere che non sembra fare così schifo. Eppure li detesti lo stesso.

FL0WERB0YNAMU : quando avranno il cuore rosa i blinks potranno smettere di usare ?? e saranno inarrestabili - Artgiuliafoschi : @Efisio31251859 @borghi_claudio Paragone però è un po' ridicolo quando ripete a pappagallo concetti che ha appreso… - Gigithebeast1 : RT @InchiostroSimp: «Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso»… - chiaraanocera : maro ma quando finisce questa videolezioneeee, io voglio leggere harry potter per sentirmi ad #hogwarts e smettere… - __lukessmile : RT @sparklessaetre: Non riesco a smettere di ridere da quando l’ho vista -