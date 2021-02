Pensioni anticipate 2021, svelati i piani di Draghi: No quota 100 e flat tax (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le ultime novità sulle Pensioni anticipate giungono dalle ultime parole provenienti da Riccardo Molinaro, capogruppo della Lega alla Camera, che ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso della trasmissione ‘L’Italia s’é desta’ ha riassunto quanto é emerso nei colloqui con il neo premier Draghi che circa gli investimenti hanno convinto l’esponente leghista, mentre sulla tematica Pensioni pare non aver molto gradito alcune considerazioni in merito a quota 100 ed alla flat tax. I dettagli ad oggi 17 febbraio 2021. Pensioni 2021: Molinari svela le intenzioni di Draghi: addio quota 100 e no flat tax Così Molinari, ripreso da Adnkronos, pare aver scoperto le carte sulle intenzioni ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le ultime novità sullegiungono dalle ultime parole provenienti da Riccardo Molinaro, capogruppo della Lega alla Camera, che ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso della trasmissione ‘L’Italia s’é desta’ ha riassunto quanto é emerso nei colloqui con il neo premierche circa gli investimenti hanno convinto l’esponente leghista, mentre sulla tematicapare non aver molto gradito alcune considerazioni in merito a100 ed allatax. I dettagli ad oggi 17 febbraio: Molinari svela le intenzioni di: addio100 e notax Così Molinari, ripreso da Adnkronos, pare aver scoperto le carte sulle intenzioni ...

