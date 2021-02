Pensioni 2020, la preoccupazione di Brambilla sull'effetto Covid: in arrivo 100.000 pensionati in più (Di mercoledì 17 febbraio 2021) sulle Pensioni l'effetto Covid-19 si fa sentire anche attraverso un aumento del numero di lavoratori che ha richiesto di accedere in modo anticipato all'Inps. Lo rende noto l'esperto di previdenza Alberto Brambilla, pubblicando i risultati di un nuovo studio a opera dell'istituto di ricerca che dirige. In particolare, le ultime proiezioni indicano che nel corso del 2020 il numero di pensionati dovrebbe subire un incremento di 100.000 unità. Oltre a ciò, il dato sembra destinato a salire anche successivamente. Un aspetto che desta preoccupazione soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra lavoratori attivi (che versano contributi) e persone che hanno ottenuto la quiescenza. Il rischio è di produrre un ulteriore deterioramento di questo rapporto, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021)l'-19 si fa sentire anche attraverso un aumento del numero di lavoratori che ha richiesto di accedere in modo anticipato all'Inps. Lo rende noto l'esperto di previdenza Alberto, pubblicando i risultati di un nuovo studio a opera dell'istituto di ricerca che dirige. In particolare, le ultime proiezioni indicano che nel corso delil numero didovrebbe subire un incremento di 100.000 unità. Oltre a ciò, il dato sembra destinato a salire anche successivamente. Un aspetto che destasoprattutto per quanto riguarda il rapporto tra lavoratori attivi (che versano contributi) e persone che hanno ottenuto la quiescenza. Il rischio è di produrre un ulteriore deterioramento di questo rapporto, ...

