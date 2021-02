Patek Philippe non produrrà più uno dei suoi più celebri modelli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Patek Philippe Referenza 5711. Se non siete appassionati di orologeria, probabilmente, questo per voi sarà solo un numero, ma se al contrario lo siete, questo è il nome di uno dei più grandi oggetti del desiderio di tutti i tempi: il Nautilus di Patek Philippe, nella versione con movimento meccanico a carica automatica con data a finestrella e lancetta dei secondi al centro. Un modello per il quale non bastano le liste di attesa: serve il favore della sorte e del concessionario (oltre a un assegno di partenza di quasi 30.000 euro), per poterlo assicurare al polso e serve pazienza, anni di pazienza per scalare le lunghissime liste di attesa (parliamo di circa 8 anni, per un modello la cui produzione dura da una quindicina). E un orologio del quale è già stato detto tutto. O almeno, lo era, fino a qualche giorno fa, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Referenza 5711. Se non siete appassionati di orologeria, probabilmente, questo per voi sarà solo un numero, ma se al contrario lo siete, questo è il nome di uno dei più grandi oggetti del desiderio di tutti i tempi: il Nautilus di, nella versione con movimento meccanico a carica automatica con data a finestrella e lancetta dei secondi al centro. Un modello per il quale non bastano le liste di attesa: serve il favore della sorte e del concessionario (oltre a un assegno di partenza di quasi 30.000 euro), per poterlo assicurare al polso e serve pazienza, anni di pazienza per scalare le lunghissime liste di attesa (parliamo di circa 8 anni, per un modello la cui produzione dura da una quindicina). E un orologio del quale è già stato detto tutto. O almeno, lo era, fino a qualche giorno fa, ...

