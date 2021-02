Paris Hilton si sposa e svela i nomi che vorrebbe dare ai suoi gemelli (per il maschio una città italiana) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paris Hilton ha festeggiato il suo 40° compleanno insieme al fidanzato Carter Reum. Durante una loro recente vacanza il ragazzo le ha anche chiesto di sposarlo e l’ereditiera più famosa al mondo ha detto di sì. “Oggi sento di essere la ragazza più felice del mondo, va tutto benissimo. Mi sento davvero fortunata ad aver trovato l’uomo perfetto per me. Fedele, gentile, romantico, bello, riflessivo, premuroso, brillante. È una persona fantastica sotto ogni punto di vista. Mi sposerò a Los Angeles nella stessa chiesa dove si sono sposati i miei genitori e dove Elizabeth Taylor è convolata a nozze con il mio bisnonno. Con il mio fidanzato al mio fianco, so che tutto è possibile. Mi accetta per quella che sono e mi incoraggia a mostrare il mio vero io al mondo. Sono eternamente grata di averlo nella mia vita. Quando trovi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha festeggiato il suo 40° compleanno insieme al fidanzato Carter Reum. Durante una loro recente vacanza il ragazzo le ha anche chiesto dirlo e l’ereditiera più famosa al mondo ha detto di sì. “Oggi sento di essere la ragazza più felice del mondo, va tutto benissimo. Mi sento davvero fortunata ad aver trovato l’uomo perfetto per me. Fedele, gentile, romantico, bello, riflessivo, premuroso, brillante. È una persona fantastica sotto ogni punto di vista. Mi sposerò a Los Angeles nella stessa chiesa dove si sonoti i miei genitori e dove Elizabeth Taylor è convolata a nozze con il mio bisnonno. Con il mio fidanzato al mio fianco, so che tutto è possibile. Mi accetta per quella che sono e mi incoraggia a mostrare il mio vero io al mondo. Sono eternamente grata di averlo nella mia vita. Quando trovi ...

