Mondiali Cortina 2021, Goggia: "Divieto ct donne Iran? Meglio non sposarsi da atleti" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Cosa può fare lo sport? Non saprei dare una risposta consona. Ci sono ancora delle restrizioni nei paesi islamici nei confronti delle donne. E' una questione politica, è Meglio non sposarsi finché si è atleti". Prova a rispondere con una battuta Sofia Goggia, intervenuta a casa Italia, in merito alla vicenda che ha coinvolto la ct della nazionale femminile di sci alpino, Samira Zargari, che non ha potuto seguire la squadra a Cortina per i Mondiali perché il marito le ha proibito di partire. Le leggi Iraniane prevedono che le donne debbano avere l'autorizzazione dei mariti per ottenere il passaporto e successivamente il via libera per viaggiare. SportFace.

