Milan-Inter, i tifosi della curve si mobilitano. Le iniziative (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Senza pubblico ancora una volta. Sarà un derby meneghino senza il tifo delle curve ma non mancheranno le iniziative per la stracittadina in programma domenica prossima allo stadio San Siro. Le squadre non viaggeranno da sole ma saranno scortate dai tifosi fino all’ingresso allo stadio e come già accaduto all’andata e in coppa, infatti, si prevede un movimento di massa tra centri sportivi e percorso verso San Siro. Si giocherà alle 15 e questo dà una spinta ai tifosi rossoneri e nerazzurri che non saranno in zona off limits. Si prevede che il popolo delle due squadre utilizzerà fumogeni, bandiere, sciarpe, per sostenere i propri beniamini fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio. Come riporta oggi la Gazzetta, la Curva Nord, la casa del tifo Interista, ha lanciato l’appello a tutti i sostenitori nerazzurri. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Senza pubblico ancora una volta. Sarà un derby meneghino senza il tifo dellema non mancheranno le iniziative per la stracittadina in programma domenica prossima allo stadio San Siro. Le squadre non viaggeranno da sole ma saranno scortate daifino all’ingresso allo stadio e come già accaduto all’andata e in coppa, infatti, si prevede un movimento di massa tra centri sportivi e percorso verso San Siro. Si giocherà alle 15 e questo dà una spinta airossoneri e nerazzurri che non saranno in zona off limits. Si prevede che il popolo delle due squadre utilizzerà fumogeni, bandiere, sciarpe, per sostenere i propri beniamini fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio. Come riporta oggi la Gazzetta, la Curva Nord, la casa del tifoista, ha lanciato l’appello a tutti i sostenitori nerazzurri. ...

Inter : ?? | PRIMAVERA Il #DerbyMilano è nerazzurro! #MilanInter finisce 0-3! ?????? Leggi qui il match report ??… - acmilan : It’s almost derby time! Milan Primavera take on Inter: watch the clash live on our app ?? - Inter : ?? | FOTO Riviviamo il #DerbyMilano Primavera con le immagini del match ???? Guarda qui la gallery completa ??… - abdo_massa : RT @corradone91: L'#Inter vince il derby Primavera: 3-0 al #Milan e doppietta di Martin #Satriano. Un anno fa rifiutò il debutto in 1a squa… - InterMagazine2 : IL PARERE - Velazquez: 'Scudetto? L'Inter è fortissima, poi ci sono Juve e Milan, vediamo che succede con Napoli e… -