Medio Oriente, Biden e quei telefoni con Netanyahu che non squillano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Biden e quei telefoni che non squillano. In politica estera, e in diplomazia, i silenzi hanno un peso a volte ancor più pregnante delle parole. Così come i telefoni, quando non squillano. telefoni ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021)che non. In politica estera, e in diplomazia, i silenzi hanno un peso a volte ancor più pregnante delle parole. Così come i, quando non...

Tg3web : La partita dei vaccini mette a nudo le diseguaglianze nei vari Paesi. E l'area del Medio Oriente ne è un esempio la… - Davide19663174 : @RAFALOCA1 @Cartabellotta ????????ovvio se lo fai da Francoforte.Comunque Melbourne ha voli diretti giornalieri con Asi… - MarcoInterFc1 : @rubio_chef Puoi piagnucolare in difesa di quei trogloditi in perpetuo, ma la loro é una causa persa da tempo e ne… - Ultron65 : RT @ofcs_report: Un contractor ucciso e altri 8 militari #Usa sono rimasti feriti in un attacco contro l’aeroporto di #Erbil nel #Kurdistan… - ICIsraele : “Sami Tamimi & Yotam Ottolenghi, Israele e Medio Oriente in tavola Commento di Gabriele Principato”… -