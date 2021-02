Marte, conto alla rovescia per Ingenuity: per la prima volta un drone sul Pianeta Rosso (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È atteso per domani 18 febbraio un vero e proprio momento storico nello Spazio. È infatti conto alla rovescia per la missione della Nasa Mars 2020, che porterà sul Pianeta Rosso il quinto rover dell’agenzia spaziale americana: Perseverance. Nei giorni scorsi sono partiti per Marte la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti e la sonda cinese Tianwen-1. Ma dalla missione della Nasa ci si attende qualcosa di diverso. Accanto alla sonda ci sarà un “compagno” speciale: il piccolo elicottero Ingenuity. Come è fatto l’elicottero spaziale Si tratta di un drone. Un veicolo destinato a diventare la prima macchina di questo tipo a volare sul Pianeta Rosso. E, soprattutto, la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È atteso per domani 18 febbraio un vero e proprio momento storico nello Spazio. È infattiper la missione della Nasa Mars 2020, che porterà sulil quinto rover dell’agenzia spaziale americana: Perseverance. Nei giorni scorsi sono partiti perla sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti e la sonda cinese Tianwen-1. Ma dmissione della Nasa ci si attende qualcosa di diverso. Accantosonda ci sarà un “compagno” speciale: il piccolo elicottero. Come è fatto l’elicottero spaziale Si tratta di un. Un veicolo destinato a diventare lamacchina di questo tipo a volare sul. E, soprattutto, la ...

