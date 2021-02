M5S, Crimi: “Sta cambiando, percorso non si ferma” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ” Il MoVimento sta cambiando il MoVimento, e il percorso non si ferma”. Ad affermarlo il capo politico M5S Vito Crimi in un post su Facebook. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione per la modifica dello Statuto del MoVimento 5 Stelle. Una consultazione che non sarebbe stata possibile, senza il grande e intenso lavoro svolto dalle migliaia di iscritti, attivisti e simpatizzanti che nei mesi scorsi hanno preso parte agli Stati Generali. A tutti voi va la mia sincera riconoscenza. Con le vostre idee e proposte avete contribuito a definire le modifiche che abbiamo votato in questi giorni, ed anche le successive di cui si occuperà la leadership collegiale così fortemente voluto”. “La vita politica del MoVimento 5 Stelle è coordinata dai suoi organi. Non è stato convocato alcun ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ” Il MoVimento stail MoVimento, e ilnon si”. Ad afrlo il capo politico M5S Vitoin un post su Facebook. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione per la modifica dello Statuto del MoVimento 5 Stelle. Una consultazione che non sarebbe stata possibile, senza il grande e intenso lavoro svolto dalle migliaia di iscritti, attivisti e simpatizzanti che nei mesi scorsi hanno preso parte agli Stati Generali. A tutti voi va la mia sincera riconoscenza. Con le vostre idee e proposte avete contribuito a definire le modifiche che abbiamo votato in questi giorni, ed anche le successive di cui si occuperà la leadership collegiale così fortemente voluto”. “La vita politica del MoVimento 5 Stelle è coordinata dai suoi organi. Non è stato convocato alcun ...

