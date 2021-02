Lockdown totale in Italia o solo nel weekend? Draghi e i suoi verso altre strategie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il coronavirus con le sue varianti genera timori. Al punto c'è chi ipotizza che tra le strategie di contenimento possa prefigurarsi un nuovo Lockdown totale in Italia. Mario Draghi sarà l'uomo chiamato a guidare il Paese in una fase particolarmente delicata. Il suo esecutivo dovrà adottare una strategia di contenimento che possa generare compatibilità tra le ragioni di salute pubblica e quelle di sopravvivenza economica. L'esercizio sarà da di puro equilibrismo, in una dimensione dove il malessere socio economico e i rischi sanitari spingerebbero verso direzioni opposte. Nuovo Lockdown in Italia, lo chiedono molti scienziati Per capire cosa potrà accadere, meglio procedere per gradi. Ad oggi inizia ad emergere una corrente scientifica che chiede un ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il coronavirus con le sue varianti genera timori. Al punto c'è chi ipotizza che tra ledi contenimento possa prefigurarsi un nuovoin. Mariosarà l'uomo chiamato a guidare il Paese in una fase particolarmente delicata. Il suo esecutivo dovrà adottare una strategia di contenimento che possa generare compatibilità tra le ragioni di salute pubblica e quelle di sopravvivenza economica. L'esercizio sarà da di puro equilibrismo, in una dimensione dove il malessere socio economico e i rischi sanitari spingerebberodirezioni opposte. Nuovoin, lo chiedono molti scienziati Per capire cosa potrà accadere, meglio procedere per gradi. Ad oggi inizia ad emergere una corrente scientifica che chiede un ...

