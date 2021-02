Lazio, Radu a rischio operazione: cosa è successo al difensore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nuovo possibile stop per Stefan Radu. Il difensore biancoceleste rischia ora l’operazione a causa di un’ernia. Ecco le ultime A San Siro, poco prima del match contro l’Inter, si è fermato Stefan Radu. Un dolore che, in seguito ai controlli medici, è stato attribuito ad un’ernia inguinale. Il difensore ora rischia l’operazione, come spiega il Corriere dello Sport. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nuovo possibile stop per Stefan. Ilbiancoceleste rischia ora l’a causa di un’ernia. Ecco le ultime A San Siro, poco prima del match contro l’Inter, si è fermato Stefan. Un dolore che, in seguito ai controlli medici, è stato attribuito ad un’ernia inguinale. Ilora rischia l’, come spiega il Corriere dello Sport. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Cambio di formazione nella Lazio: problemi per Radu, gioca Hoedt #InterLazio ???? #FORZAINTER - LazioChannel : #Lazio #Radu potrebbe operarsi: scoperta un’ernia inguinale #17febbraio - LeonardoM1900 : RT @marcomempi: Anche #Radu a rischio operazione per ernia inguinale. Anche di lui (come di Luiz Felipe) conoscevamo la storia. Giocatori s… - AQVILAROMANA : RT @marcomempi: Anche #Radu a rischio operazione per ernia inguinale. Anche di lui (come di Luiz Felipe) conoscevamo la storia. Giocatori s… - FrancescoNasta_ : RT @marcomempi: Anche #Radu a rischio operazione per ernia inguinale. Anche di lui (come di Luiz Felipe) conoscevamo la storia. Giocatori s… -