(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Oggi nel, su oltre 12mila tamponi (+1.628) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 871positivi (-23), 55(+23) e +1.470 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%”. E’ tutto sommato buono oggi il bilancio relativo alla situazione coronavirus nelle ultime 24 ore. A riferirlo, nel consueto briefing pomeridiano, l‘assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato (nella foto) il quale, ha informato che da ieri sono 871 i nuovi contagi e 55 i. Tuttavia, ha aggiunto l’assessore, ”Stimiamo un valore Rt lievemente in aumento“, affretandosi però ad aggiungere che “I dati dell’incidenza dell’infezione da Sars-CoV-2 e i dati dei tassi di ospedalizzazione sono al di sotto delle soglie ...

rep_roma : Coronavirus nel Lazio, calano i nuovi casi: sono 871. Aumentano i decessi. 'Rt in aumento, ma i dati ospedalieri so… - italiaserait : Lazio: aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive - Notiziedi_it : Coronavirus nel Lazio, calano i nuovi casi: sono 871. Aumentano i decessi. Zingaretti: “Potremmo arrivare a 300mila… - rep_roma : Coronavirus nel Lazio, calano i nuovi casi: sono 871. Aumentano i decessi. Zingaretti: 'Potremmo arrivare a 300mila… - luizbarrientose : RT @askanews_ita: Coronavirus, nel Lazio aumentano i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio aumentano

le vittime: sono 369 contro le 336 del giorno prima (33 in più). È questo il dato più ... mentre il maggior numero di morti è in Veneto (+70), come detto sopra,(+55) ed Emilia - ......'Oggi nel, su oltre 12mila tamponi (+1.628) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si registrano 871 casi positivi ( - 23), 55 decessi (+23) e +1.470 guariti.i ...L’aumento dei casi di Covid-19 ha fatto nuovamente scattare l’ipotesi Lombardia zona arancione. La Regione potrebbe cambiare colore dalla prossima settimana.Genova – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074 nuovi casi di positività al coronavirus in Italia (ieri erano 10.386). Il numero di tamponi realizzati è stato di 294.411 con un tasso di posi ...