L’Antitrust multa ancora Facebook perché non informa gli utenti sull’uso dei dati

(Foto di Alex Wong/Getty Images)Facebook dovrà pagare 7 milioni di euro di multa per aver non aver rispettato i diktat dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sulle informazioni da dare agli utenti rispetto all'uso che fa dei dati. Nel novembre del 2018 L'Antitrust aveva già multato il social network per 10 milioni di euro con l'accusa di indurre in modo ingannevole gli utenti a registrarsi, senza informarli in maniera adeguata dell'attività di raccolta, a scopo commerciale, dei dati forniti alla piattaforma. Facebook, anziché chiarire che le informazioni sarebbero state utilizzate da terze parti per creare pubblicità mirate, enfatizzava solo il fatto che ...

