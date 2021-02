Iran, marito vieta alla c.t. Samira Zargari di partire per i Mondiali di Cortina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La c.t. Samira Zargari non accompagnerà la squadra Iraniana femminile di sci alpino ai Mondiali di Cortina, dopo aver ricevuto il divieto del marito. Iran, divieto del marito: c.t. non accompagnerà la squadra ai Mondiali di Cortina su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La c.t.non accompagnerà la squadraiana femminile di sci alpino aidi, dopo aver ricevuto il divieto del, divieto del: c.t. non accompagnerà la squadra aidisu Notizie.it.

