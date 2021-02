Inter, Hakimi pronto ad una nuova sfida con Theo Hernandez: il derby è anche tra loro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) sfida sulla fascia tra Hakimi e Theo Hernandez Fascia destra dell’Inter, fascia sinistra del Milan. Domenica come nel match di andata, Achraf Hakimi e Theo Hernandez, compagni al Real Madrid, sono pronti a rinnovare il duello a tutta velocità. “Il marocchino quanto a velocità sviluppata supera il collega: l’Interista, che con la maglia del Borussia Dortmund era arrivato a 36,48 Km/h, ha toccato i 34,9 contro l’Atalanta, mentre il rossonero all’andata con lo Spezia ha fatto fermare la lancetta a 34 km/h”. “Probabilmente anche nel gioco delle due squadre è Hakimi quello più… indispensabile. Non parliamo di dipendenza perché nello scacchiere di Conte c’è un altro elemento la cui assenza si ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)sulla fascia traFascia destra dell’, fascia sinistra del Milan. Domenica come nel match di andata, Achraf, compagni al Real Madrid, sono pronti a rinnovare il duello a tutta velocità. “Il marocchino quanto a velocità sviluppata supera il collega: l’ista, che con la maglia del Borussia Dortmund era arrivato a 36,48 Km/h, ha toccato i 34,9 contro l’Atalanta, mentre il rossonero all’andata con lo Spezia ha fatto fermare la lancetta a 34 km/h”. “Probabilmentenel gioco delle due squadre èquello più… indispensabile. Non parliamo di dipendenza perché nello scacchiere di Conte c’è un altro elemento la cui assenza si ...

