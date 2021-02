Governo: Draghi debutta in Parlamento, ecco l'intervento in Senato/Adnkronos (25) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Questo è il terzo Governo della legislatura. Non c'è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo Parlamento. E' un sostegno che non poggia su alchimie politiche ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l'ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti e sull'entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni. Oggi, l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'amore per l'Italia", conclude Draghi incassando l'applauso dell'emiciclo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) () - "Questo è il terzodella legislatura. Non c'è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo. E' un sostegno che non poggia su alchimie politiche ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l'ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti e sull'entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni. Oggi, l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l'amore per l'Italia", concludeincassando l'applauso dell'emiciclo.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - patriziadegioia : RT @Tommasolabate: “Si è detto che questo Governo è figlio del fallimento della politica. Non sono d’accordo”. Il rispetto del Parlamento… - gabelmanu : RT @clawin8: Leggo di molti che hanno votato sì lamentarsi ORA e rimpiangere #Conte. Vi sarebbe bastato votare NO su #Rousseau! #Draghi e #… -