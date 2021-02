GF Vip, Pierpaolo Pretelli non l’aveva mai detto: la confessione su Giulia Salemi a Andrea Zenga (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono gli ultimi giorni nella Casa del GF Vip per i vipponi ma non per questo meno difficili, anzi. La finale di questa quinta, lunghissima edizione del reality andrà in onda il primo marzo e ora sì che il gioco si fa duro. Sappiamo che di sicuro si contenderanno la vittoria Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi, che sono già finalisti e venerdì sapremo chi tra Giulia Salemi e Stefania Orlando lascerà la Casa a un passo dalla puntata conclusiva. Scelta difficile, perché entrambe sono due grandi protagoniste. Giulia non ha preso bene quella nomination perché si è resa conto di avere quasi tutta la Casa contro. Non si aspettava di fare il pieno di voti e dopo la diretta è crollata in lacrime. (Continua dopo la foto) “La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo – ha detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono gli ultimi giorni nella Casa del GF Vip per i vipponi ma non per questo meno difficili, anzi. La finale di questa quinta, lunghissima edizione del reality andrà in onda il primo marzo e ora sì che il gioco si fa duro. Sappiamo che di sicuro si contenderanno la vittoria, Dayane Mello e Tommaso Zorzi, che sono già finalisti e venerdì sapremo chi trae Stefania Orlando lascerà la Casa a un passo dalla puntata conclusiva. Scelta difficile, perché entrambe sono due grandi protagoniste.non ha preso bene quella nomination perché si è resa conto di avere quasi tutta la Casa contro. Non si aspettava di fare il pieno di voti e dopo la diretta è crollata in lacrime. (Continua dopo la foto) “La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo – ha...

