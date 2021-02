Fonseca: “Non mi sono mai sentito a rischio. Con Dzeko tutto risolto” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato al quotidiano portoghese O Jogo, in vista della gara di Europa League con il Braga. Queste le sue parole: “Non ho mai sentito il mio posto in pericolo. Dzeko? Ormai è tutto completamente risolto. Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti”. Sul Braga: “Sicuramente sarà bello tornare in Portogallo, il Braga è una bella squadra. Sarà un doppio confronto molto equilibrato, ci teniamo a far bene e andare avanti in Europa League”. Foto. Twitter uff. Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato al quotidiano portoghese O Jogo, in vista della gara di Europa League con il Braga. Queste le sue parole: “Non ho maiil mio posto in pericolo.? Ormai ècompletamente. Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A citante squadre molto forti”. Sul Braga: “Sicuramente sarà bello tornare in Portogallo, il Braga è una bella squadra. Sarà un doppio confronto molto equilibrato, ci teniamo a far bene e andare avanti in Europa League”. Foto. Twitter uff. Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

