Fiori d’arancio per Alessandra Mastronardi, con Ross McCall amore vero: indizi e rumors sulle nozze (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandra Mastronardi si sposa? L’ormai ex Alice de L’Allieva potrebbe presto convolare a nozze con il compagno Ross McCall. L’indiscrezione, riferita da Diva e Donna, giungerebbe da una confidenza fatta ad alcune amiche e colleghe. Il progetto del matrimonio potrebbe concretizzarsi già la pRossima estate. Sebbene la notizia non sia stata ancora ufficializzata dai diretti interessati, parecchi indizi muoverebbero in questa direzione. Leggi anche >> L’Allieva 4 si farà: che ne sarà di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi? Inequivocabile l’attore Alessandra Mastronardi si sposa? Protetta e al sicuro con Ross McCall Insieme da diversi anni, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)si sposa? L’ormai ex Alice de L’Allieva potrebbe presto convolare acon il compagno. L’indiscrezione, riferita da Diva e Donna, giungerebbe da una confidenza fatta ad alcune amiche e colleghe. Il progetto del matrimonio potrebbe concretizzarsi già la pima estate. Sebbene la notizia non sia stata ancora ufficializzata dai diretti interessati, parecchimuoverebbero in questa direzione. Leggi anche >> L’Allieva 4 si farà: che ne sarà di Lino Guanciale e? Inequivocabile l’attoresi sposa? Protetta e al sicuro conInsieme da diversi anni, ...

