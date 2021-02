Emirati | l' Onu solleverà il caso della principessa Latifa

TongueRough : @LouLeRock Un po’ come gli Emirati Arabi che all’ONU hanno ottenuto il seggio sui diritti umani; delle donne! ?? Tragicomico è dir poco. -

L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha fatto sapere che avrebbe interpellato gliArabi Uniti sulla principessa Latifa. Un portavoce ha detto che potrebbe ...... per quanto la Williams, che oltre a essere l'inviato dell'è americana, sia riuscita a gestire il cessate il fuoco che in parte era stato decretato dal fatto che siaArabi, Egitto e ...ROMA, 17 FEB - Le Nazioni Unite hanno dichiarato che solleveranno il caso della detenzione della principessa Latifa, la figlia del sovrano di Dubai, presso le autorità degli Emirati Arabi Uniti. Lo ri ...Latifa Al Maktoum, principessa figlia dell’emiro di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha ...