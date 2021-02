È in arrivo la beta di Pokémon Unite su Android (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel mese di marzo partirà la beta di Pokémon Unite su Android per gli utenti residenti in Canada in attesa del lancio globale L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel mese di marzo partirà ladisuper gli utenti residenti in Canada in attesa del lancio globale L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : È in arrivo la beta di Pokémon Unite su Android - Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: Pokémon UNITE: annunciato un beta test in arrivo sui dispositivi Android in #Canada - Princes65482053 : RT @NintendoHall: Pokémon UNITE: annunciato un beta test in arrivo sui dispositivi Android in #Canada - Mechanica_ARMS : RT @NintendoHall: Pokémon UNITE: annunciato un beta test in arrivo sui dispositivi Android in #Canada - MimikyuPkmn : RT @NintendoHall: Pokémon UNITE: annunciato un beta test in arrivo sui dispositivi Android in #Canada -