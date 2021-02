“D’urgenza in Ospedale” E’ appena arrivata la brutta notizia

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Principe Filippo, grande paura in Gran Bretagna. Buckingham Palace ha diffuso una nota secondo la quale il consorte (quasi centenario) della regina Elisabetta, è stato ricoverato oggi in undi Londra. Fonti parlano di un malessere "di natura imprecisata" ma comunque di una misura precauzionale. Così la nota di Buckingham: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato all'King Edward VII di Londra, martedì sera. L'ammissione del duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo un malore. Il duca dovrebbe rimanere inper alcuni giorni di osservazione e riposo». Filippo di Edimburgo, il cui centesimo compleanno è in calendario il 10 giugno prossimo, si è ritirato dagli impegni pubblici della Royal Family britannica da ormai oltre 3 anni. E da ...