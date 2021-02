Drew Barrymore sulla chirurgia estetica: "Per me sarebbe rischioso" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Drew Barrymore ha raccontato che proverà a non ricorrere mai alla chirurgia estetica a causa della sua dipendenza che, poi, la porterebbe a servirsene di continuo In occasione dell'ultimo episodio di The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore si è soffermata a parlare di chirurgia estetica e ha raccontato che la sua speranza è quella di non dover mai fare ricorso a dei "ritocchi". Il motivo principale di questa scelta è nella forte tendenza alle dipendenze da parte dell'attrice che, qualora decidesse di servirsene almeno una volta, correrebbe il rischio di finire per somigliare a Jocelyn Wildenstein, la celebrity americana nota come "La donna gatto". Come riportato da People, a proposito del suo rapporto con la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha raccontato che proverà a non ricorrere mai allaa causa della sua dipendenza che, poi, la porterebbe a servirsene di continuo In occasione dell'ultimo episodio di TheShow,si è soffermata a parlare die ha raccontato che la sua speranza è quella di non dover mai fare ricorso a dei "ritocchi". Il motivo principale di questa scelta è nella forte tendenza alle dipendenze da parte dell'attrice che, qualora decidesse di servirsene almeno una volta, correrebbe il rischio di finire per somigliare a Jocelyn Wildenstein, la celebrity americana nota come "La donna gatto". Come riportato da People, a proposito del suo rapporto con la ...

Drew Barrymore ha raccontato che proverà a non ricorrere mai alla chirurgia estetica a causa della sua dipendenza che, poi, la porterebbe a servirsene di continuo In occasione dell'ultimo episodio di ...