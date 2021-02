Draghi manda in guerra contro la pandemia la grammatica gesuitica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti comprese che senza lettere è inutile vagheggiare conquiste di anime, così Mario Draghi si è presentato in Parlamento con un discorso di “lettere”, di buona grammatica, ben scritto e argomentato (esistono studi scientifici sull’influenza della grammatica e dell’eloquenza dei gesuiti in mezz’Europa). E di grande, grande, equilibrio tra l’asprezza delle sfide, i dati, il coefficiente di Gini e l’afflato umano per le vittime della pandemia, per i nuovi poveri, per le diseguaglianze drammaticamente cresciute. La citazione del Papa e il governo repubblicano, e il tema della cittadinanza. Winston Churchill mandò in guerra (nella seconda guerra mondiale ) la lingua inglese. In Senato, Draghi ha mandato in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Come Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti comprese che senza lettere è inutile vagheggiare conquiste di anime, così Mariosi è presentato in Parlamento con un discorso di “lettere”, di buona, ben scritto e argomentato (esistono studi scientifici sull’influenza dellae dell’eloquenza dei gesuiti in mezz’Europa). E di grande, grande, equilibrio tra l’asprezza delle sfide, i dati, il coefficiente di Gini e l’afflato umano per le vittime della, per i nuovi poveri, per le diseguaglianze drammaticamente cresciute. La citazione del Papa e il governo repubblicano, e il tema della cittadinanza. Winston Churchill mandò in(nella secondamondiale ) la lingua inglese. In Senato,hato in ...

