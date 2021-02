Draghi: ‘aumento occupazione imprescindibile al Sud, in primis femminile’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma,17 feb. (Adnkronos) – “Aumento dell’occupazione, in primis, femminile, è obiettivo imprescindibile: benessere, autodeterminazione, legalità, sicurezza sono strettamente legati all’aumento dell’occupazione femminile nel Mezzogiorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma,17 feb. (Adnkronos) – “Aumento dell’, in, femminile, è obiettivo: benessere, autodeterminazione, legalità, sicurezza sono strettamente legati all’aumento dell’femminile nel Mezzogiorno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ItaliaViva : L'unica condizione per ripartire è ristabilire un clima di fiducia. La fiducia è l'elemento che guida l'economia, l… - NiqJee : RT @AndreaPira: Draghi: 'seguiamo con preoccupazione l'aumento delle tensioni in Asia intorno alla Cina'. - PaoloBMb70 : RT @byoblu: Su #Byoblu24 interviene il ricercatore universitario @alberto_micaliz per spiegare quale modello economico seguirà il Governo D… - infoitinterno : Cina, Draghi: Seguiamo con preoccupazione aumento tensioni in Asia - vlasec_ciotto : RT @byoblu: Su #Byoblu24 interviene il ricercatore universitario @alberto_micaliz per spiegare quale modello economico seguirà il Governo D… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘aumento Titoli Stato: spread Btp-Bund apre in lieve aumento a 95 punti Affaritaliani.it