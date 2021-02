Da dieci anni la Libia chiede libertà (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La storia dello scrittore libico Ahmed al Bukhari, finito al centro di una campagna d’odio nel 2017 per un libro che sfidava tabù sociali e religiosi, è una parabola della rivoluzione libica. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La storia dello scrittore libico Ahmed al Bukhari, finito al centro di una campagna d’odio nel 2017 per un libro che sfidava tabù sociali e religiosi, è una parabola della rivoluzione libica. Leggi

LucaBizzarri : Sta parlando di scuola da dieci minuti. Sono dieci minuti in più di quanto se n’è parlato negli ultimi vent’anni. - Agenzia_Ansa : Dieci anni fa la caduta di Gheddafi. Tappa dopo tappa, la rivolta che portò alla morte del colonnello libico #ANSA - mannocchia : Libia, dieci anni dopo Il nostro racconto per @espressonline - TeredjVieira : @Corriere @Peppe86237504 È così, gente che spesso non ha mai fatto un aggiornamento negli ultimi dieci anni - Ecatetriformis : RT @RescueMed: A dieci anni dai bombardamenti Nato che hanno destituito #Gheddafi , @amnesty pubblica un dettagliato rapporto sul sistema d… -