Crotone, Vrenna conferma Stroppa: «Ho fiducia in lui, riflessioni normali» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha confermato la propria fiducia al tecnico Giovanni Stroppa. Le sue parole all’ANSA Con una dichiarazione fornita all’ANSA, il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha confermato la propria fiducia al tecnico Giovanni Stroppa in vista dell’impegno di lunedì’ sera contro la Juventus. Il Crotone al momento occupa l’ultimo posto in classifica con soli 12 punti ottenuti in 22 giornate. fiducia – «Ho fiducia in Stroppa e dalle prossime partite dovrà tirare fuori alla squadra quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai. É naturale che risultati come quelli di domenica contro il Sassuolo o contro il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente delGiannihato la propriaal tecnico Giovanni. Le sue parole all’ANSA Con una dichiarazione fornita all’ANSA, il presidente delGiannihato la propriaal tecnico Giovanniin vista dell’impegno di lunedì’ sera contro la Juventus. Ilal momento occupa l’ultimo posto in classifica con soli 12 punti ottenuti in 22 giornate.– «Hoine dalle prossime partite dovrà tirare fuori alla squadra quella fame e quella grinta che a noi non possono mancare mai. É naturale che risultati come quelli di domenica contro il Sassuolo o contro il ...

