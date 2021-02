Con Flight Simulator puoi sorvolare gli stadi della Premier (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: Microsoft)Un nuovo importante aggiornamento di Microsoft Flight Simulator è ufficiale e porta numerose novità soprattutto sorvolando Regno Unito e Irlanda. Gli sviluppatori hanno ricreato – spesso a mano – svariati luoghi iconici oltre Manica come castelli e altri luoghi di interesse archeologico e hanno strizzato l’occhio agli appassionati di calcio con l’aggiunta degli stadi della Premier League. Asobo Studio procede dunque a pieno regime con upgrade regolari che si muovono a zone geografiche e l’ultimo chiamato World Update 3 ha interessato le isole britanniche con un’impressionante lista di nuovi luoghi da sorvolare. I celebri palazzi disseminati tra le grandi città e le campagne la fanno da padrona con quelli più noti come Buckingham Palace e Westminster, i vari castelli di ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Foto: Microsoft)Un nuovo importante aggiornamento di Microsoftè ufficiale e porta numerose novità soprattutto sorvolando Regno Unito e Irlanda. Gli sviluppatori hanno ricreato – spesso a mano – svariati luoghi iconici oltre Manica come castelli e altri luoghi di interesse archeologico e hanno strizzato l’occhio agli appassionati di calcio con l’aggiunta degliLeague. Asobo Studio procede dunque a pieno regime con upgrade regolari che si muovono a zone geografiche e l’ultimo chiamato World Update 3 ha interessato le isole britanniche con un’impressionante lista di nuovi luoghi da. I celebri palazzi disseminati tra le grandi città e le campagne la fanno da padrona con quelli più noti come Buckingham Palace e Westminster, i vari castelli di ...

