Chicory | A Colorful Tale annunciato per PS4 e PS5

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) FINJI, il publisher indipendente che annovera nel proprio curriculum capolavori indie come Night in the Woods, Overland e Wilmot’s Warehouse, è felice di annunciare che il suo nuovo progetto: Aarriverà su PS4 e PS5 nel 2021! Sviluppato da Greg Lobanov (Wandersong) e con la colonna sonora originale realizzata dalla pluripremiata compositrice Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2),: Afa sì che i giocatori sfruttino il potere dell’arte per esplorare, risolvere puzzle, aiutare i loro amici animali e riportare i colori nel mondo. Preparati a intraprendere un’avventura in cui, utilizzando il disegno come principale modalità di interazione, dovrai risolvere intricati enigmi facendo affidamento non solo sulla logica, ma anche sulla ...