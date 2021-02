Calze e collant: un irrinunciabile must have del 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A volte ritornano… e diventano indiscussi protagonisti!Calze e collant non sono mai stati in auge come quest’anno! Dal calzino morbido al collant stampato o mono cromatico, nel 2021 le Calze diventano un vero e proprio must-have, ideale per completare e rendere unici i look più disparati.Lo sa bene Jadea, che inizia il nuovo anno con un ambizioso progetto, di cui la showgirl e fashion addicted Belen Rodriguez ne è la perfetta testimonial.L’azienda, infatti, lancia la linea Jadea Calze & collant: una selezione di prodotti dedicati alle donne che ricercano una Calzetteria di stile e alta qualità.Attraverso il sodalizio con Belèn Rodriguez, icona di femminilità con uno spiccato gusto e interesse verso la moda vintage ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A volte ritornano… e diventano indiscussi protagonisti!non sono mai stati in auge come quest’anno! Dal calzino morbido alstampato o mono cromatico, nellediventano un vero e proprio, ideale per completare e rendere unici i look più disparati.Lo sa bene Jadea, che inizia il nuovo anno con un ambizioso progetto, di cui la showgirl e fashion addicted Belen Rodriguez ne è la perfetta testimonial.L’azienda, infatti, lancia la linea Jadea: una selezione di prodotti dedicati alle donne che ricercano unatteria di stile e alta qualità.Attraverso il sodalizio con Belèn Rodriguez, icona di femminilità con uno spiccato gusto e interesse verso la moda vintage ...

