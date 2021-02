Australian Open 2021: Muchova e Brady in semifinale, eliminate Barty e Pegula (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Karolina Muchova e Jennifer Brady hanno ottenuto il pass per le semifinali degli Australian Open 2021, superando rispettivamente Ashleigh Barty (1-6, 6-3, 6-2) e Jessica Pegula (4-6, 6-2, 6-1). Prestazioni autorevoli di Muchova e Brady, dimostratesi pronte per un palcoscenico particolarmente importante. Le due tenniste, diverse per caratteristiche e gioco espresso, saranno opposte al penultimo atto dello Slam Australiano. La vincitrice dello scontro tra le due accederà alla finale, contro una tra Serena Williams e Naomi Osaka, tra le favorite per il successo. La ceca ha recuperato un rilevante svantaggio di 1-6, 2-0, rimontando un set e un break alla giocatrice numero uno del mondo. Barty ha palesato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Karolinae Jenniferhanno ottenuto il pass per le semifinali degli, superando rispettivamente Ashleigh(1-6, 6-3, 6-2) e Jessica(4-6, 6-2, 6-1). Prestazioni autorevoli di, dimostratesi pronte per un palcoscenico particolarmente importante. Le due tenniste, diverse per caratteristiche e gioco espresso, saranno opposte al penultimo atto dello Slamo. La vincitrice dello scontro tra le due accederà alla finale, contro una tra Serena Williams e Naomi Osaka, tra le favorite per il successo. La ceca ha recuperato un rilevante svantaggio di 1-6, 2-0, rimontando un set e un break alla giocatrice numero uno del mondo.ha palesato ...

