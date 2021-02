'AstraZeneca copre al 100% contro l'ospedalizzazione'

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - "L'ultimo studio, un preprint di Lancet, dimostra che con la prima dose del vaccino AstraZeneca si raggiunge il 70% di efficacia, con la seconda l'82% efficacia. Ma l'efficacia nell'eliminare l'é del, questo vuol dire che chi viene vaccinato di sicuro non finisce in ospedale. Non è una roba da poco". Lo ha detto Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm, intervenuto al webinar "Il vaccino AstraZeneca". In più, ha aggiunto, "chi si vaccina, al 77% non trasmette il virus". Il vaccino, inoltre, "si conserva tra i 2 e gli 8 gradi, viaggia con i cremini, i sofficini, arriva ovunque. Anche negli studi medici", ha concluso Di Lorenzo. "Sono convinto che nel secondo trimestre la consegna dei vaccini andrà a regime perché si sarà sistemata tutta la parte iniziale della produzione e della distribuzione", ha poi ...