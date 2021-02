Arisa a Sanremo con Potevi fare di più | Essere felici si può

_PuntoZip_ : ARISA in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “POTEVI FARE DI PIÙ”, contenuto nel suo prossimo album di ine… - CeccarelliL_ : ARISA in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “POTEVI FARE DI PIÙ”, contenuto nel suo prossimo album di ine… - MariaT94 : RT @Spettakolo_mag: La nostra intervista ad @ARISA_OFFICIAL a #Sanremo2021 con 'Potevi fare di più', firmato da @_GigiDAlessio_ L'amore per… - Spettakolo_mag : La nostra intervista ad @ARISA_OFFICIAL a #Sanremo2021 con 'Potevi fare di più', firmato da @_GigiDAlessio_ L'amore… - PasqualeMarro : Arisa a Sanremo: la canzone di Gigi mi ha commossa e mi ci rispecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Sanremo

Nel 2021 è stato inserito nel cast di artisti in gara a, in coppia con il collega e amico ... " È anche autore e ha lavorato in questa veste con artisti tra cui Malika Ayane,, Levante, ...sempre camaleontica, ecco l'album di Instagram - - > Leggi Anche2021, l'ascolto in anteprima dei brani dei 26 big in garasta preprado un album che uscirà in primavera e che ...Per quello torna al Festival, questa volta con una canzone “Potevi fare di più” scritta da Gigi D’Alessio. Nella canzone c’è una donna che decide quindi di guardare fuori e vede, per dirla alla Benign ...«Un brano vero, autentico, me ne sono innamorata la prima volta che Gigi me l’ha fatto ascoltare – racconta Arisa –. Solo che quando qualcosa non ci rende felici, bisogna prenderne consapevolezza e as ...