Android 12 | emergono le prime novità | tra modalità gaming e interfaccia più semplice da usare

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) XDA, la famosa community di sviluppatori, ha rilasciato una serie di informazioni su quelle che potrebbero essere alcune delle caratteristiche funzionali di12, la prossima versione del sistema operativo mobile del robottino verde. Tra leprincipali dovrebbe esserci un’inedita, e un’piùda utilizzare, soprattutto per alcune categorie, come ad esempio gli ipovedenti. Ladi gioco individuata da XDA è diversa dall’attuale, essendo descritta come un “servizio per gestire le funzionalità relative al gioco”. Insomma, molto probabilmente si tratta di una libreria che consentirà di abilitare o disabilitare automaticamente impostazioni come Non disturbare, luminosità dello schermo bloccata, rotazione automatica e ...

Ultime Notizie dalla rete : Android emergono

Il Fatto Quotidiano

Fra le altre peculiarità chedai benchmark troviamo uno schermo con risoluzione FHD+ (1.080 x 2.412 punti), sistema operativo11 con interfaccia ColorOS 11.2 e fotocamera selfie da ..." Clicca qui per acquistare Alien Covenant " David's Drawings: Developing the Art of an____... Quandole vere motivazioni per cui la compagnia organizza queste missioni, Zula e un ...Teclast P20HD: leggi la recensione completa di GizChina.it con opinioni su prezzo, hardware, software e alternative.Il portale The Verge ha anticipato l'interfaccia del servizio xCloud di Microsoft su browser web. Sebbene manchi un annuncio ufficiale sulla data in cui il servizio sarà disponibile su Windows 10 e PC ...