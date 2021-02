A ruba i pancake Mulino Bianco pronti all’uso | quanto costano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In concomitanza con il martedì grasso, il 16 febbraio è stata la giornata mondiale dei. La, azienda di proprietà della Barilla, ha colto l’occasione per lanciare il suo nuovo prodotto: i. Sono andati immediatamente a: ma? Isono dolci tipici americani, spesso li vediamo divorati a colazione dai protagonisti dei film di Hollywood. Forse anche grazie a questo sono comunque ormai consumati anche in Europa, Italia compresa. Da una ricerca Nielsen, commissionata da Barilla, è emerso che sono oltre 4 milioni gli italiani a mangiare, soprattutto in famiglie con bambini. L’84% ha dichiarato di aver fatto colazione con i ...