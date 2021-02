‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 02 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Che bella la legge di Uomini e Donne, eh. Che bello il senso di giustizia che aleggia in quello studio. Bello che, dopo due puntate di fila in cui un uomo si è reso colpevole di allusioni becere (e per giunta infondate) su una donna, quest’ultima stia a casa perché giustamente ferita e non disposta a condividere ossigeno col suddetto tizio, e lui invece continui a rimanere in studio come se nulla fosse accaduto, come se un messaggio TREMENDO non fosse stato mandato a casa, come se quello che ha fatto non fosse abbastanza grave da meritare QUANTOMENO l’epurazione dagli Elios. Cioè, gente è stata mandata via per cazzate, perché magari aveva nascosto un sms di troppo alla SacraReda, e questo tizio che mostra il suo cellulare durante una trasmissione nazionale per dare prove di presunti filmini hot mandatigli da una donna che frequenta, sta ancora lì e per giunta occupa tre quarti di ...