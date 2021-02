Una prima bozza di programma innovativo di Draghi?

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri il Corriere della Sera ha pubblicato quello che sembrerebbe undi massima articolato in sette punti del presidente del Consiglio, lasciando intendere che potrebbe essere stato fatto filtrare da Palazzo Chigi. In vista delle dichiarazionetiche del presidente del Consiglio domani al Senato, vale la pena ricostruirne il senso e il significato, visto che probabilmente potranno essere parte significativa dell’esposizione del presidente. A parte l’obiettivo più urgente e di breve periodo di riscrivere il Recovery Plan e definirne la governance, questi sarebbero i punti del. Un piano per ridurre il carico fiscale, tramite una riforma fiscale articolata e di ampio respiro. Si ipotizza una riduzione ulteriore del cuneo fiscale. Se ci fosse poi la riduzione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Una prima

VareseNoi.it

... 'Per lui sarà ancora più particolare, visto che quando vinse lavolta ero piccolissimo - ha ... 'Non ho avuto l'opportunità di provare la Ducati a fine novembre come instagione normale e l'...Abbiamopartita molto importante controsquadra forte, spero che possa essere ladi un lungo percorso fino alla finale. Rispetto l'avversario, ma abbiamo ambizione e concentrazione sui .../PRNewswire/ -- UL, leader globale nel settore delle scienze della sicurezza, ha annunciato oggi che iSiCHECK è il primo badge intelligente ad aver ottenuto ...Non si smette mai di imparare. Dopo averci parlato per anni di aging cutaneo, terrorizzandoci fin da ragazzine sulla comparsa delle prime rughe, adesso gli esperti precisano che, se la nostra pelle te ...