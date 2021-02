Stuprata in una stanza del parlamento, choc in Australia (Di martedì 16 febbraio 2021) Shock nel mondo politico Australiano dopo che una ex dipendente del governo ha denunciato di essere stata violentata in un ufficio del parlamento due anni fa. Lo riportano i media Australiani. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Shock nel mondo politicono dopo che una ex dipendente del governo ha denunciato di essere stata violentata in un ufficio deldue anni fa. Lo riportano i mediani. Lo ...

Lo stupro, ha raccontato la vittima Brittany Higgins, è avvenuto nelle stanze dell'allora vice ministro della Difesa dopo una serata con un gruppo di colleghi del Partito Liberale. La donna, allora ...

Lo stupro, ha raccontato la vittima Brittany Higgins, è avvenuto nelle stanze dell'allora vice ministro della Difesa dopo una serata con un gruppo di colleghi del Partito Liberale. La donna, allora ...

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Shock nel mondo politico australiano dopo che una ex dipendente del governo ha denunciato di essere stata violentata in un ufficio del Parlamento due anni fa. Lo riportano i me ...

