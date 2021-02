STAR parental control | come funziona e quali sono le opzioni

Ultime Notizie dalla rete : STAR parental

TVSerial.it

L'arrivo di centinaia di film e serie TV, inclusi i nostri esclusiviOriginal, renderanno ... Presidente di The Walt Disney Company EMEA - Ovviamente tutto questo verrà accompagnato dal......4 giorni fa Questo aumento dei prezzi è dovuto principalmente all' introduzione del canale. ... Inoltre, Disney introducerà a breve anche nuove funzioni come ilcontrol, motivo per cui ...Scatta oggi l'ennesima rimodulazione TIM, che riguarda diverse offerte internet a tempo non più commercializzate ...Uno sviluppatore di Google ha fatto notare in un issue tracker che il supporto al Parental Control sta arrivando sulla piattaforma Google TV ...