Six Days in Fallujah 'non è un gioco politico'. Assurdo ma lo hanno detto davvero (Di martedì 16 febbraio 2021) Six Days in Fallujah, un gioco basato su eventi reali che si svolge durante la Seconda Battaglia di Fallujah nel 2004, "non è un gioco politico", secondo il suo publisher. Dopo essere stato cancellato dal suo publisher originale nel 2009, lo sparatutto militare tattico Six Days in Fallujah è ora tornato in sviluppo grazie a Highwire Games, uno studio composto da ex sviluppatori di Halo e Destiny. Pensereste che un gioco ambientato in una zona di guerra nella vita reale sarebbe politico per sua stessa natura, ma a quanto pare, lo studio di sviluppo e il publisher dietro il progetto stanno cercando di affrontarlo "in modo apolitico".

