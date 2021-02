(Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - “La tempistica sugli impianti sciistici è stata completamente sbagliata : non è possibile cambiare decisione nel giro di poche ore. Questo tipo di decisioni prese all'ultimo minuto non dovrà più essere e i settori danneggiati non vanno solo ristorati ma indennizzati”. Lo ha detto l'eurodeputata del Pd Alessandraa Coffee Break su La 7.

TV7Benevento : Sci: Moretti (Pd), 'indennizzare subito comparto'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Moretti

SardiniaPost

... Filippo Marenco del CoordinamentoClub Va la seconda piazza, e Leonardo Tanzillo del Grizzly ...Baby Femminile doppietta per il Ceva grazie all'oro di Francesca Pera e all'argento di Anna, ...... Filippo Marenco del CoordinamentoClub Va la seconda piazza, e Leonardo Tanzillo del Grizzly ...Baby Femminile doppietta per il Ceva grazie all'oro di Francesca Pera e all'argento di Anna, ...Roma, 16 feb (Adnkronos) – “La tempistica sugli impianti sciistici è stata completamente sbagliata : non è possibile cambiare decisione nel giro di poche ore. Questo tipo di decisioni prese all’ultimo ..."E’ incredibile come a pochissime ore dalla tanto attesa riapertura tutto si sia dovuto bloccare ancora una volta: sono bastate poche righe di una nota stampa per infrangere i sogni dei tantissimi la ...