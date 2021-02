Salvini | Euro irreversibile? Lo è solo la morte E Zingaretti lo bacchetta a distanza

Agenzia_Ansa : 'Euro è irreversibile? C'è solo la morte che è irreversibile'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a… - Rinaldi_euro : La ricetta di Salvini: abbassare le tasse e alzare la guardia su clandestini e droga - repubblica : ?? Salvini: 'Euro irreversibile? Solo la morte lo e''. Zingaretti: 'La moneta unica rafforza l'Italia. Anche superfl… - 16_opamp : I caxxari Matteo sono già all'opera... non vi era dubbio. Euro e ponte sullo Stretto, le nuove provocazioni di Sal… - MalcomJ66806952 : Vediamo quanto dura. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Euro

Pur non citando esplicitamente il leader della Lega, sembra proprio una risposta alle dichiarazioni disull'. Governo Draghi: la guida alla fiducia M5S, attivisti in subbuglio: "Votare ......gestendo il caso Gregoretti - in cui è imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo- ma ... le ho messe dento, hai capito? [...] Che poi mi faranno pure la multa sicuro, sono 4 mila, capito? ...Il segretario dem: "L'euro e l'europa rafforzano l'Italia". La 5 stelle Beghin: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio" ...'Se mi avessero detto che avrei incontrato Zingaretti avrei sorriso, ma oggi bisogna pensare all'interesse del Paese e non alle divisioni. Salvini europeista ormai? Dovrebbe essere anche superfluo rip ...