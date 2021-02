Roma: Zingaretti, 'Gualtieri? persona eccezionale ma ogni città decide in autonomia' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Gualtieri candidato a Roma? ogni deciderà come e quando mettere in campo le candidature. Roberto è una persona eccezionale e non ha bisogno dei miei consigli. Io sono amministratore a Roma da 13 anni, la conosco palmo a palmo e so che Roma deve scegliersi il sindaco e non accetterà nessuno che glielo impone". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Cartabianca su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021), 16 feb. (Adnkronos) - "candidato arà come e quando mettere in campo le candidature. Roberto è unae non ha bisogno dei miei consigli. Io sono amministratore ada 13 anni, la conosco palmo a palmo e so chedeve scegliersi il sindaco e non accetterà nessuno che glielo impone". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, a Cartabianca su Rai3.

