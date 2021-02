Roma | auto precipita dal viadotto della Farnesina | chi è la vittima

Leggi su viagginews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Incidente scioccante poco fa a del drammatico volo mortale. Un gravissimo e sconvolgente incidente si è verificato intorno alle 14 in via degli Orti: a perdere la vita sarebbe stato un uomo di 45 anni che è deceduto in maniera drammatica, dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com