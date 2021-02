Rissa tra ragazzi a Formia | 17enne muore accoltellato

(Di martedì 16 febbraio 2021) Unè morto durante unatraavvenuta in serata a, nella centralissima via Vitruvio. Il giovane sarebbe statoda un altro ragazzo. Feriti altri due partecipanti alladi 18 e 16 anni, non sarebbero in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale dove i soccorsi si sono rivelati inutili.

