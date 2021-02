Rissa tra minorenni a Formia | muore un 17enne Altre due sul lungomare di Napoli | Confesercenti | “Clienti in fuga dai locali”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Due risse distinte trasuldi, mentre a, in provincia di Latina, un’altra lite fra ragazzini è finita con la morte di un giovane dopo essere stato accoltellato. Sono ben tre le maxi-risse avvenute oggi tra il capoluogo campano e il litorale laziale, tutte scatenate da gruppi diche hanno creato il panico nella zona., morto uno dei ragazzi coinvolti nella lite Unè morto accoltellato durante una. Dalle prime informazioni sembra che la lite sia scoppiata fra alcuni giovanissimi, probabilmente. Sul posto sono intervenuti polizia e Carabinieri, con il commissariato locale che sta indagando per cercare di capire cosa sia realmente successo. ...

Agenzia_Ansa : Risse tra giovanissimi, un 17enne muore a Formia. Carnevale di sangue. A Napoli caos sul lungomare, ferito un 16enne - Agenzia_Ansa : Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli, un ferito. Assaltato un mezzo del 118, danni ai ristoranti i clienti… - SkyTG24 : Rissa tra ragazzi a Formia, 17enne muore accoltellato - clikservernet : Rissa tra minorenni a Formia: muore un 17enne. Altre due sul lungomare di Napoli, Confesercenti: “Clienti in fuga d… - Noovyis : (Rissa tra minorenni a Formia: muore un 17enne. Altre due sul lungomare di Napoli, Confesercenti: “Clienti in fuga… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

I protagonisti di questasono delinquenti, gentaglia senza rispetto degli altri e della città. A pagare purtroppo sono sempre i ristoratori, già sommersi dai debiti, già vessati da un anno di ...A perdere la vita è stato Romeo Bondanese , un giovane di 17 anni di Formia provincia di Latina. Ad essere coinvolti nellasono tutti ragazzi18 e 20 anni, non tutti del posto. Uno di questi ragazzi coinvolti, durante lo scontro verbale ha estratto una lama e ha accoltellato il giovane, ferendolo gravemente in ...Un ragazzo è morto accoltellato durante una rissa a Formia, vicino Latina. Dalle prime informazioni sembra che la lite sia scoppiata fra alcuni giovanissimi, probabilmente minorenni. Sul posto polizia ...Romeo Bondanese, foto profilo FB. L'amico che era con lui, ferito a una coscia, è stato invece sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato sempre al 'Dono Svizzero' L'omicidio, su c ...